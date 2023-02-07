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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:01

  ihorsic написав:Підкажіть який таймінг відкриття конверт депо? До обід чи будь-який час коли краще прийти у відділення? Дякую....


не проверял но раз тут есть онлайн, думаю, умеют в течение дня
или след днем но в день прихода все сделать

рекомендую онлайн, кстати, уже третий открыл
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:13

  ihorsic написав:Підкажіть який таймінг відкриття конверт депо? До обід чи будь-який час коли краще прийти у відділення? Дякую....

Те що вони називають онлайн це лише створення заявки яку потім опрацьовують, тому тільки в робочі дні і робочі години. Якщо відкриєте після закриття міжбанку то напевно оформлять наступним днем. І ще головне не завтикати вибрати дату закінчення депо, бо вони відкривають на 93-97 днів.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:42

Re: Радабанк

Всім дякую вже оформився. Карту видали безкоштовно .... Тепер будемо чекати щоб забрати 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:52

Як зайти у веб-банкінг без смарфону? Не знаходжу лінк на веб версію банкінгу.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:11

  AndriyQ написав:Як зайти у веб-банкінг без смарфону? Не знаходжу лінк на веб версію банкінгу.


ось вам
https://ib.radabank.com.ua/ib2/

ну и дийсно - навищо банк якщо нема грошей на смартфон
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:54

  cohan написав:ось вам
https://ib.radabank.com.ua/ib2/

ну и дийсно - навищо банк якщо нема грошей на смартфон

Смартфон є, мені потрібно було зайти в банкінг з компа. Та, шкода що веб версію похєрили.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:58

Уже многие отказались от ИБ. Все переходят в приложение.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:17

  Игорь Алексеевич написав:Уже многие отказались от ИБ. Все переходят в приложение.


навпаки - ІБ поважно і солідно
смаркачі тицяють в мікро екрани в руках :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:56

Re: Радабанк

А що там рада по картам змінила???
ihorsic
 
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  #<1 ... 891011
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