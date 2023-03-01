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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:52

  Игорь Алексеевич написав:Уже многие отказались от ИБ. Все переходят в приложение.
и во многих приложениях хрен скопируешь IBAN итп реквизиты,
а часто вообще хрен найдешь в закоулках дизайна и фантазии смузистов.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:08

  Alien написав:
  Maxwe11 написав:Поділіться досвідом конверто депо

Досвiду саме конвертацiйних тут не маю. Але маю лише позитивнi вiдгуки вiд спiвпрацi - коли навеснi закiнчились валютнi депо ciм'ї (2 по 6000 USD) - без проблем видали "синiми" у прифротновому мiстi за один день усю суму. Хоча могли як деякi банки видавати протягом трьох робочих днiв - але не стали - запропонували видати за раз усе самi, посилаючись на надане НБУ право керiвникам банкiвських установ в регiонах, де йдуть бойовi дiї приймати рiшення про видачу коштiв на суму >100000 грн.
На днях телефонували - пропонували зайти на конвертацiйний - але вiдмовився - на мiй погляд у них дорогувато, та й готiвки на усi банки не вистача ;). Хоча на цьому тижнi вони трохи курс залучення на депозит опустили внаслiдок чого їх пропозицiя вже вигляда привабливiшою.
Зима минула, Європа вимерзла вщент й у дупі назавжди... тож, мабуть, треба конверт € тут відкривати. Дешевше курс € вже може й не бути ( :roll: де той минулорічний вересень тепер :roll: )
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:14

  cohan написав:
  Maxwe11 написав:Поділіться досвідом конверто депо

банк норм, строгий, доллар в кассе есть нередко даже без предзаказа, минусы - для бесплтного пополнения надо открыть карту за 75 грн разово
это для пополнения безналом?

а это про что:
  ihorsic написав:Всім дякую вже оформився. Карту видали безкоштовно .... Тепер будемо чекати щоб забрати 😃😃😃
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 01 бер, 2023 11:19, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:17

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Maxwe11 написав:Поділіться досвідом конверто депо

банк норм, строгий, доллар в кассе есть нередко даже без предзаказа, минусы - для бесплтного пополнения надо открыть карту за 75 грн разово
это для пополнения безналом?
или?

  ihorsic написав:Всім дякую вже оформився. Карту видали безкоштовно .... Тепер будемо чекати щоб забрати 😃😃😃


для безнала, депозитка платно пополнение
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:21

Я клиентом банка не был. Конверт оформят сразу ?
Наличкой внести без комис?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:22

  flysoulfly написав:Я клиентом банка не был. Конверт оформят сразу ?
Наличкой внести без комис?

да, даже с радостью - показатели отделения, внос налом без комиса

в приложухе глюк - если поставили что ФОП - шлет в отделение, так что - просто не ставить )) кажись оно все равно сечет что фоп и счета отправляет, просто не ставить галку при оформлении
cohan
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