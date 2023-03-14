Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 10:52
Игорь Алексеевич написав:
Уже многие отказались от ИБ. Все переходят в приложение.
и во многих приложениях хрен скопируешь IBAN итп реквизиты,
а часто вообще хрен найдешь в закоулках дизайна и фантазии смузистов.
flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:08
Alien написав: Maxwe11 написав:
Поділіться досвідом конверто депо
Досвiду саме конвертацiйних тут не маю. Але маю лише позитивнi вiдгуки вiд спiвпрацi - коли навеснi закiнчились валютнi депо ciм'ї (2 по 6000 USD) - без проблем видали "синiми" у прифротновому мiстi за один день усю суму. Хоча могли як деякi банки видавати протягом трьох робочих днiв - але не стали - запропонували видати за раз усе самi, посилаючись на надане НБУ право керiвникам банкiвських установ в регiонах, де йдуть бойовi дiї приймати рiшення про видачу коштiв на суму >100000 грн.
На днях телефонували -
пропонували зайти на конвертацiйний
- але вiдмовився -
на мiй погляд у них дорогувато,
та й готiвки на усi банки не вистача
. Хоча на цьому тижнi вони трохи курс залучення на депозит опустили внаслiдок чого їх пропозицiя вже вигляда привабливiшою.
Зима минула, Європа вимерзла вщент й у дупі назавжди... тож, мабуть, треба конверт € тут відкривати. Дешевше курс € вже може й не бути (
де той минулорічний вересень тепер
)
flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:14
cohan написав: Maxwe11 написав:
Поділіться досвідом конверто депо
банк норм, строгий, доллар в кассе есть нередко даже без предзаказа, минусы -
для бесплтного пополнения надо открыть карту за 75 грн разово
это для пополнения безналом?
а это про что:
ihorsic написав:
Всім дякую вже оформився.
Карту видали безкоштовно
.... Тепер будемо чекати щоб забрати 😃😃😃
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Сер 01 бер, 2023 11:19, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:17
flysoulfly написав: cohan написав: Maxwe11 написав:
Поділіться досвідом конверто депо
банк норм, строгий, доллар в кассе есть нередко даже без предзаказа, минусы -
для бесплтного пополнения надо открыть карту за 75 грн разово
это для пополнения безналом?
или?
ihorsic написав:
Всім дякую вже оформився.
Карту видали безкоштовно
.... Тепер будемо чекати щоб забрати 😃😃😃
для безнала, депозитка платно пополнение
cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:21
Я клиентом банка не был. Конверт оформят сразу ?
Наличкой внести без комис?
flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:22
flysoulfly написав:
Я клиентом банка не был. Конверт оформят сразу ?
Наличкой внести без комис?
да, даже с радостью - показатели отделения, внос налом без комиса
в приложухе глюк - если поставили что ФОП - шлет в отделение, так что - просто не ставить )) кажись оно все равно сечет что фоп и счета отправляет, просто не ставить галку при оформлении
cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:33
cohan написав:
ФОП - шлет в отделение, так что - просто не ставить )) кажись оно все равно сечет что фоп и счета отправляет, просто не ставить галку при оформлении
"кто фоп?? я - фоп?? сам ты фоп! "
flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:00
забавные куплеты:
https://www.radabank.com.ua/ua/kredytna ... radabanku/
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:30
Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.
Bosstone
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:55
Bosstone написав:
Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.
шото есть, надо забросить удочки, так сказать "Идея па чэснаму"
cohan
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