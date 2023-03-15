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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 07:55

  Bosstone написав:
  flysoulfly написав:забавные куплеты: https://www.radabank.com.ua/ua/kredytna ... radabanku/

"Кредитна картка «Тудим-сюдим» у ТОП-рейтингу кращих в Україні ..."

Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.


Цікаво, як що поповнити без коміса, то потім можна відкрити конверт депо?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:29

  ukr0014959 написав:
  Bosstone написав:
  flysoulfly написав:забавные куплеты: https://www.radabank.com.ua/ua/kredytna ... radabanku/

"Кредитна картка «Тудим-сюдим» у ТОП-рейтингу кращих в Україні ..."

Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.


Цікаво, як що поповнити без коміса, то потім можна відкрити конверт депо?


можно,
переказ на власни безкоштовно,
но смысл?
cohan
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Повідомлень: 5397
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 10111213
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