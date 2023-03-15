|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 бер, 2023 07:55
Bosstone написав:
Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.
Цікаво, як що поповнити без коміса, то потім можна відкрити конверт депо?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:29
ukr0014959 написав: Bosstone написав:
Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.
Цікаво, як що поповнити без коміса, то потім можна відкрити конверт депо?
можно,
переказ на власни безкоштовно,
но смысл?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5400
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:34
cohan
Шоб оформити онлайн
До речі, тут чесних 3 місяці чи 93 дні?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:43
ukr0014959 написав:cohan
Шоб оформити онлайн
До речі, тут чесних 3 місяці чи 93 дні?
Вам на вибір буде запропоновано самому обрати термін з датою закічнення в проміжку від 3 місяців рівно до 3 місяців + 4 дні. Вибір ви робитимете у додатку при відкритті депо. Наприклад коли я відкривав депо 10 березня - мені пропонувались дати 10-14 червня. Оскільки 10-11 червня вихідні - я обрав понеділок 12.
Якби я відкривав депо 9 березня міг би обрати 9 червня тоді б було рівно 3 місяці
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1578
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|