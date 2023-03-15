ukr0014959 написав:cohan
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До речі, тут чесних 3 місяці чи 93 дні?
Пільговий період діє на всі типи операцій з моменту виникнення заборгованості до кінця другого календарного місяця, що слідує за місяцем в якому виникла заборгованість, при умові її погашення в повному обсязі.
(ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ПАКЕТ ПОСЛУГ КРЕДИТНА КАРТКА «ТУДИМ-СЮДИМ» АТ «АБ «РАДАБАНК»)
У Неробочі дні заборгованість за Кредитом визначається як заборгованість, що існувала на кінець попереднього Операційного дня.
Обов’язковий мінімальний платіж: формується в перший день місяця та становить 5% (п`ять процентів) від суми заборгованості (без процентів) (але не менше 100 грн. та не більше залишку заборгованості), розрахованої на перше число, та підлягає внесенню не пізніше передостаннього операційного дня місяця.
(УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ Овердрафт на платіжну картку пакету послуг «Кредитна картка «Тудим-сюдим»)
Висновок:
Заборгованість пільгового періоду підлягає внесенню не пізніше останнього операційного дня другого календарного місяця, що слідує за місяцем, в якому виникла заборгованість.
Обов’язковий мінімальний платіж підлягає внесенню не пізніше передостаннього операційного дня місяця.