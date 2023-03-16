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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 07:55

  Bosstone написав:
  flysoulfly написав:забавные куплеты: https://www.radabank.com.ua/ua/kredytna ... radabanku/

"Кредитна картка «Тудим-сюдим» у ТОП-рейтингу кращих в Україні ..."

Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.


Цікаво, як що поповнити без коміса, то потім можна відкрити конверт депо?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:29

  ukr0014959 написав:
  Bosstone написав:
  flysoulfly написав:забавные куплеты: https://www.radabank.com.ua/ua/kredytna ... radabanku/

"Кредитна картка «Тудим-сюдим» у ТОП-рейтингу кращих в Україні ..."

Уже пользуетесь? Судя по 3 мес. грейсу, карта бомбезная.


Цікаво, як що поповнити без коміса, то потім можна відкрити конверт депо?


можно,
переказ на власни безкоштовно,
но смысл?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:34

cohan
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До речі, тут чесних 3 місяці чи 93 дні?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:43

  ukr0014959 написав:cohan
Шоб оформити онлайн
До речі, тут чесних 3 місяці чи 93 дні?

Вам на вибір буде запропоновано самому обрати термін з датою закічнення в проміжку від 3 місяців рівно до 3 місяців + 4 дні. Вибір ви робитимете у додатку при відкритті депо. Наприклад коли я відкривав депо 10 березня - мені пропонувались дати 10-14 червня. Оскільки 10-11 червня вихідні - я обрав понеділок 12.
Якби я відкривав депо 9 березня міг би обрати 9 червня тоді б було рівно 3 місяці
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:11

  ukr0014959 написав:cohan
Шоб оформити онлайн
До речі, тут чесних 3 місяці чи 93 дні?

Пільговий період діє на всі типи операцій з моменту виникнення заборгованості до кінця другого календарного місяця, що слідує за місяцем в якому виникла заборгованість, при умові її погашення в повному обсязі.
(ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ПАКЕТ ПОСЛУГ КРЕДИТНА КАРТКА «ТУДИМ-СЮДИМ» АТ «АБ «РАДАБАНК»)


У Неробочі дні заборгованість за Кредитом визначається як заборгованість, що існувала на кінець попереднього Операційного дня.
Обов’язковий мінімальний платіж: формується в перший день місяця та становить 5% (п`ять процентів) від суми заборгованості (без процентів) (але не менше 100 грн. та не більше залишку заборгованості), розрахованої на перше число, та підлягає внесенню не пізніше передостаннього операційного дня місяця.
(УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ Овердрафт на платіжну картку пакету послуг «Кредитна картка «Тудим-сюдим»)


Висновок:
Заборгованість пільгового періоду підлягає внесенню не пізніше останнього операційного дня другого календарного місяця, що слідує за місяцем, в якому виникла заборгованість.

Обов’язковий мінімальний платіж підлягає внесенню не пізніше передостаннього операційного дня місяця.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 03:02

Повідомлення про зміну умов обслуговування карти

Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."

Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.
Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.
Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:54

  Webracer написав:Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."

Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.
Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.
Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках.

Подтверждаю, более того, теперь отсчитают 30 дней и в конце месяца сдернут с карты все в приделах, ВНИМАНИЕ! 300грн. за неактивность :shock: По этому счет всегда должен быть пустой.
vcy
 
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