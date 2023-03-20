vcy написав:Webracer написав:Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."
Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.
Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.
Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках.
Подтверждаю, более того, теперь отсчитают 30 дней и в конце месяца сдернут с карты все в приделах, ВНИМАНИЕ! 300грн. за неактивность По этому счет всегда должен быть пустой.
не тот банк жлобусом назвали
узаконеная схема грабежа незабраных депозитов