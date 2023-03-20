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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:33

  vcy написав:
  Webracer написав:Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."

Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.
Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.
Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках.

Подтверждаю, более того, теперь отсчитают 30 дней и в конце месяца сдернут с карты все в приделах, ВНИМАНИЕ! 300грн. за неактивность :shock: По этому счет всегда должен быть пустой.

не тот банк жлобусом назвали

узаконеная схема грабежа незабраных депозитов
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:44

Прийшов пуш в додаток (так, змушений був почати користувтись бо Рада ще один (дурнуватий) банк що послав Веб ІБ на пенсію - дослівно таке написано на сайті банку

---
Для нових та діючих клієнтів, які не користувалися індивідуальними сейфами останні 90 днів
з 08 03 2023 по 08 06 2023
кількість обмежена
деталі на сайті та на 0800 500 999
---

(новини на сайті не знайшов)
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