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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 21:33
vcy написав: Webracer написав:
Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."
Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.
Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.
Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках.
Подтверждаю, более того, теперь отсчитают 30 дней и в конце месяца сдернут с карты все в приделах, ВНИМАНИЕ! 300грн. за неактивность
По этому счет всегда должен быть пустой.
не тот банк жлобусом назвали
узаконеная схема грабежа незабраных депозитов
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:44
Прийшов пуш в додаток (так, змушений був почати користувтись бо Рада ще один (дурнуватий) банк що послав Веб ІБ на пенсію - дослівно таке написано на сайті банку
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Для нових та діючих клієнтів, які не користувалися індивідуальними сейфами останні 90 днів
з 08 03 2023 по 08 06 2023
кількість обмежена
деталі на сайті та на 0800 500 999
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(новини на сайті не знайшов)
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greenozon
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:11
greenozon написав:
Прийшов пуш в додаток ...
Ну ви б вже може якщо новину повідомляли, то тоді копіювали б і заголовок? Бо з вашого тексту зовсім не зрозуміло що ж таке чекає на тих хто не орендував сейфи в Раді останні 90 днів. А заголовок там такий "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів". І одразу ясно про що мова. А з вашого допису на жаль - зовсім ні
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:13
Alien написав: greenozon написав:
Прийшов пуш в додаток ...
Ну ви б вже може якщо новину повідомляли, то тоді копіювали б і заголовок? Бо з вашого тексту зовсім не зрозуміло що ж таке чекає на тих хто не орендував сейфи в Раді останні 90 днів. А заголовок там такий "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів". І одразу ясно про що мова. А з вашого допису на жаль - зовсім ні
а як його копіювати із телефону?
таких квантових техлонолій я ще не знаю (читаю і дописую із комп'ютера)
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:19
Ну якщо набираєте руцями то мабуть теж з заголовком воно краще? Ви власне повідомлення перечитували? Вас не збентежило що в ньому як ніби чогось не вистачає? Причому не вистачає чогось суттєвого, без якого власне саме повідомлення просто набір слів без особливого сенсу
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:27
Alien
я дуже перепрошую, але поставив цей додаток бувкально пару днів тому тому ще неофіт
до речі - може комусь згодиться в нагоді
якщо в вас закінчились картки то ви їх не побачите в додатку в головному вікні,
а будуть вони видимі в кнопці "Заблоковані картки"
відповідно єдиний варіант продовжити будь-яку роботу із власними коштами - йти в відділення і випускати нові картки
Тоді можна буде відкривати депозити і робити решту операцій
PS Заголовок пуша - "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів!"
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greenozon
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