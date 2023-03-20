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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 11121314 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 4 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 50% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 1 Всього голосів : 2 Додано: Чет 16 бер, 2023 21:33 vcy написав: Webracer написав: Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."



Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.

Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.

Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках. Отримав ось таке повідомлення: "Шановний Клієнте! Повідомляю, що умови та тарифи обслуговування Вашої картки змінені на умови тарифного пакету Reform. Більшість безкоштовних операцій та привілеїв попереднього тарифного плану недоступні. Ваш РАДАБАНК."Картка була відкрита до депозиту, тарифний план був депозитний. Депозит у гривні закінчився місяць тому і був оформлений доларовий (з гривні). Схоже банк більше не бажає, щоб я відкривав депозити, самовільно змінюючи тарифний план до діючої картки.Повідомлення прислали о 02:00 ночі, мабуть, в надії, що не побачу. Повага до клієнта нульова.Чесно кажучи, такого жлобства я ще не зустрічав у банках.

Подтверждаю, более того, теперь отсчитают 30 дней и в конце месяца сдернут с карты все в приделах, ВНИМАНИЕ! 300грн. за неактивность По этому счет всегда должен быть пустой. Подтверждаю, более того, теперь отсчитают 30 дней и в конце месяца сдернут с карты все в приделах, ВНИМАНИЕ! 300грн. за неактивностьПо этому счет всегда должен быть пустой.

не тот банк жлобусом назвали



узаконеная схема грабежа незабраных депозитов не тот банк жлобусом назвалиузаконеная схема грабежа незабраных депозитов J Повідомлень: 5763 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 300 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 15:44 Прийшов пуш в додаток (так, змушений був почати користувтись бо Рада ще один (дурнуватий) банк що послав Веб ІБ на пенсію - дослівно таке написано на сайті банку



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Для нових та діючих клієнтів, які не користувалися індивідуальними сейфами останні 90 днів

з 08 03 2023 по 08 06 2023

кількість обмежена

деталі на сайті та на 0800 500 999

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(новини на сайті не знайшов) greenozon Повідомлень: 14823 З нами з: 01.06.14 Подякував: 306 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:11 greenozon написав: Прийшов пуш в додаток ... Прийшов пуш в додаток ...

Ну ви б вже може якщо новину повідомляли, то тоді копіювали б і заголовок? Бо з вашого тексту зовсім не зрозуміло що ж таке чекає на тих хто не орендував сейфи в Раді останні 90 днів. А заголовок там такий "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів". І одразу ясно про що мова. А з вашого допису на жаль - зовсім ні Ну ви б вже може якщо новину повідомляли, то тоді копіювали б і заголовок? Бо з вашого тексту зовсім не зрозуміло що ж таке чекає на тих хто не орендував сейфи в Раді останні 90 днів. А заголовок там такий "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів". І одразу ясно про що мова. А з вашого допису на жаль - зовсім ні Alien Повідомлень: 1621 З нами з: 12.01.20 Подякував: 53 раз. Подякували: 443 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:13 Alien написав: greenozon написав: Прийшов пуш в додаток ... Прийшов пуш в додаток ...

Ну ви б вже може якщо новину повідомляли, то тоді копіювали б і заголовок? Бо з вашого тексту зовсім не зрозуміло що ж таке чекає на тих хто не орендував сейфи в Раді останні 90 днів. А заголовок там такий "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів". І одразу ясно про що мова. А з вашого допису на жаль - зовсім ні Ну ви б вже може якщо новину повідомляли, то тоді копіювали б і заголовок? Бо з вашого тексту зовсім не зрозуміло що ж таке чекає на тих хто не орендував сейфи в Раді останні 90 днів. А заголовок там такий "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів". І одразу ясно про що мова. А з вашого допису на жаль - зовсім ні



а як його копіювати із телефону?

таких квантових техлонолій я ще не знаю (читаю і дописую із комп'ютера) а як його копіювати із телефону?таких квантових техлонолій я ще не знаю (читаю і дописую із комп'ютера) greenozon Повідомлень: 14823 З нами з: 01.06.14 Подякував: 306 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:19 Ну якщо набираєте руцями то мабуть теж з заголовком воно краще? Ви власне повідомлення перечитували? Вас не збентежило що в ньому як ніби чогось не вистачає? Причому не вистачає чогось суттєвого, без якого власне саме повідомлення просто набір слів без особливого сенсу Alien Повідомлень: 1621 З нами з: 12.01.20 Подякував: 53 раз. Подякували: 443 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:27 Alien

я дуже перепрошую, але поставив цей додаток бувкально пару днів тому тому ще неофіт



до речі - може комусь згодиться в нагоді

якщо в вас закінчились картки то ви їх не побачите в додатку в головному вікні,



а будуть вони видимі в кнопці "Заблоковані картки"

відповідно єдиний варіант продовжити будь-яку роботу із власними коштами - йти в відділення і випускати нові картки

Тоді можна буде відкривати депозити і робити решту операцій





PS Заголовок пуша - "Неймовірна знижка 50% на оренду сейфів!" greenozon Повідомлень: 14823 З нами з: 01.06.14 Подякував: 306 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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