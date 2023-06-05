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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 тра, 2023 17:22
Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою
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undeadserf
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Додано: Пон 29 тра, 2023 18:54
undeadserf написав:
Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою
Простіше в Юнексі відкрити. Все онлайн та вхід і вихід безкоштовний.
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lara_08
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Додано: Пон 29 тра, 2023 20:35
lara_08 написав: undeadserf написав:
Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою
Простіше в Юнексі відкрити. Все онлайн та вхід і вихід безкоштовний.
Вже в Юнексі відкрив.
Хочу більше ризиків
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undeadserf
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Додано: Пон 29 тра, 2023 21:16
undeadserf написав: lara_08 написав: undeadserf написав:
Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою
Простіше в Юнексі відкрити. Все онлайн та вхід і вихід безкоштовний.
Вже в Юнексі відкрив.
Хочу більше ризиків
особлив авансом
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sens
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Додано: Сер 31 тра, 2023 20:04
undeadserf
Раз зайти до відділення потрібно.
Відкрити за 75 грв. карту Депозитку - з неї вихід без комісу Радіусом або їх касою онлі готівка. Перерахунком поповнити з комісом лише.
В якості другої карти вибрати Вільну (Радакард пакет). От на неї наче вхід перерахунком без комісу. Зняття з комісом.
Далі поповнюємо дистанційно - знімаємо контактно.
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Viz
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Додано: Чет 01 чер, 2023 12:17
undeadserf
тут по безготівці все обкладено дикими комісіями
що СЕП, що p2p...
дивний банк
навіть депо не відкриєш віддалено без комісії (закидка 1% мін 15 грн!)
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greenozon
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Додано: Чет 01 чер, 2023 12:47
greenozon написав:undeadserf
тут по безготівці все обкладено дикими комісіями
що СЕП, що p2p...
дивний банк
навіть депо не відкриєш віддалено без комісії (закидка 1% мін 15 грн!)
Viz написав:
,
В якості другої карти вибрати Вільну (Радакард пакет). От на неї вхід перерахунком без комісу. Зняття з комісом.
Далі поповнюємо дистанційно - знімаємо контактно.
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J
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:38
Кто здесь с финмоном сталкивался реально?
Сколько без документов можно заносить?
Куры в отделении вещают, приносите мол хоть каждый день но единоразово до 400К
Горячая линия уверяет, что 400К - лимит месячный
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emeta
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:41
emeta написав:
Кто здесь с финмоном сталкивался реально?
Сколько без документов можно заносить?
Куры в отделении вещают, приносите мол хоть каждый день но единоразово до 400К
Горячая линия уверяет, что 400К - лимит месячный
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
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la9
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