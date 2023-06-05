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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

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Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 17:22

Re: Радабанк

Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 18:54

  undeadserf написав:Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою

Простіше в Юнексі відкрити. Все онлайн та вхід і вихід безкоштовний.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 20:35

  lara_08 написав:
  undeadserf написав:Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою

Простіше в Юнексі відкрити. Все онлайн та вхід і вихід безкоштовний.


Вже в Юнексі відкрив.
Хочу більше ризиків :D
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 21:16

  undeadserf написав:
  lara_08 написав:
  undeadserf написав:Підкажіть, як тут можна все онлайн організувати?
Провів час у відділенні, дуже довго реєстрували...
Є додаток, але без рахункуів та карток.
Є якісь мінімальні тарифи, щоб відкрити депо онлайн, не хочу бігати тудимсь-сюдимсь з готівкою

Простіше в Юнексі відкрити. Все онлайн та вхід і вихід безкоштовний.


Вже в Юнексі відкрив.
Хочу більше ризиків :D
особлив авансом
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 20:04

undeadserf

Раз зайти до відділення потрібно.
Відкрити за 75 грв. карту Депозитку - з неї вихід без комісу Радіусом або їх касою онлі готівка. Перерахунком поповнити з комісом лише.

В якості другої карти вибрати Вільну (Радакард пакет). От на неї наче вхід перерахунком без комісу. Зняття з комісом.

Далі поповнюємо дистанційно - знімаємо контактно.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 12:17

undeadserf

тут по безготівці все обкладено дикими комісіями
що СЕП, що p2p...

дивний банк

навіть депо не відкриєш віддалено без комісії (закидка 1% мін 15 грн!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 12:47

  greenozon написав:undeadserf

тут по безготівці все обкладено дикими комісіями
що СЕП, що p2p...

дивний банк

навіть депо не відкриєш віддалено без комісії (закидка 1% мін 15 грн!)

  Viz написав:,

В якості другої карти вибрати Вільну (Радакард пакет). От на неї вхід перерахунком без комісу. Зняття з комісом.

Далі поповнюємо дистанційно - знімаємо контактно.
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:38

Кто здесь с финмоном сталкивался реально?
Сколько без документов можно заносить?

Куры в отделении вещают, приносите мол хоть каждый день но единоразово до 400К
Горячая линия уверяет, что 400К - лимит месячный
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:41

  emeta написав:Кто здесь с финмоном сталкивался реально?
Сколько без документов можно заносить?

Куры в отделении вещают, приносите мол хоть каждый день но единоразово до 400К
Горячая линия уверяет, что 400К - лимит месячный

Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:01

  la9 написав:,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял

а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?
J
 
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