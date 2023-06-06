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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:14

  J написав:
  la9 написав:,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял

а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?

если без комиссии, то да
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 07:08

  la9 написав:
  J написав:
  la9 написав:,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял

а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?

если без комиссии, то да
поки да,в більшості пакетів в інших банках на касі дають безкоштовно зняти два рази, цей банк поки виключення
sens
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  #<1 ... 16171819
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