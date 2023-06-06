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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:14
J написав: la9 написав:
,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?
если без комиссии, то да
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Додано: Вів 06 чер, 2023 07:08
la9 написав: J написав: la9 написав:
,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?
если без комиссии, то да
поки да,в більшості пакетів в інших банках на касі дають безкоштовно зняти два рази, цей банк поки виключення
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