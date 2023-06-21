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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:14
J написав: la9 написав:
,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?
если без комиссии, то да
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Додано: Вів 06 чер, 2023 07:08
la9 написав: J написав: la9 написав:
,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?
если без комиссии, то да
поки да,в більшості пакетів в інших банках на касі дають безкоштовно зняти два рази, цей банк поки виключення
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:38
la9 написав: J написав: la9 написав:
,
Куры сказали, что для завода 600к нужно слать в день по 300 и тогда вопросов не будет. Не проверял
а забирать потом как? через кассу по 100к \ день ?
если без комиссии, то да
в Києві дуже схожий курс до обмінників, можуть тільки вказати
На відсутність готівки під час обміну і гарного курсу. Відсотки добрі, наявність одної каси у відділенні дуже затягує процес. Треба щось робити в ВІП відділенні
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Додано: Пон 19 чер, 2023 22:04
emeta написав:
Кто здесь с финмоном сталкивался реально?
Сколько без документов можно заносить?
Куры в отделении вещают, приносите мол хоть каждый день но единоразово до 400К
Горячая линия уверяет, что 400К - лимит месячный
Куры и в Африке куры, тут правила для всех одинаковые 400к в месяц это лимит НБУ... Ни куры ни банк тут безсильны...
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:53
Кто-то вчитывался, что там эти мухльовщики недавно анонсировали по изменению "функционирования отрицательных остатков"
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Додано: Сер 21 чер, 2023 14:46
Коллеги, я так понимаю, тут после окончания последнего конверта валютный счет надо сразу закрыть во избежание будущих тарифных сюрпризов, да
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