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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:55

  J написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:Коллеги, я так понимаю, тут после окончания последнего конверта валютный счет надо сразу закрыть во избежание будущих тарифных сюрпризов, да :?:
а шо, Вам 10 долл жалко на депо держать? открываете который пополняемый на год и пусть карта лежит, мало ли

депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2284
З нами з: 13.01.09
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