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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 13:55
J написав: cohan написав: flysoulfly написав:
Коллеги, я так понимаю, тут после окончания последнего конверта валютный счет надо сразу закрыть во избежание будущих тарифных сюрпризов, да
а шо, Вам 10 долл жалко на депо держать? открываете который пополняемый на год и пусть карта лежит, мало ли
депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?
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