та да...J написав:депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
открывать только с ежемесячной выплатой?..
А максим.пополнения не лимитированы
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:55
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..
А максим.пополнения не лимитированы
Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:21
хз, не слежу, надо перечитать, но пока санкций нет - само собой, в карусель на нее были поступления, так что полгода не прошло еще
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