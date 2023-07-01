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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:55

  J написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:Коллеги, я так понимаю, тут после окончания последнего конверта валютный счет надо сразу закрыть во избежание будущих тарифных сюрпризов, да :?:
а шо, Вам 10 долл жалко на депо держать? открываете который пополняемый на год и пусть карта лежит, мало ли
депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..

А максим.пополнения не лимитированы
:?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:21

  flysoulfly написав:
  J написав:депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..

А максим.пополнения не лимитированы
:?:


хз, не слежу, надо перечитать, но пока санкций нет - само собой, в карусель на нее были поступления, так что полгода не прошло еще
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:00

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  J написав:депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..

А максим.пополнения не лимитированы
:?:

хз, не слежу, надо перечитать, но пока санкций нет - само собой, в карусель на нее были поступления, так что полгода не прошло еще
полгода..
а с гривневой карты остаток банк сожрал через месяц
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 05:29

Re: Радабанк

А что за санкции, кроме платы за неактивность, по 2620 и картам?
Закрывают, в минус заводят??
la9
 
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