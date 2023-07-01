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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 13:55
J написав: cohan написав: flysoulfly написав:
Коллеги, я так понимаю, тут после окончания последнего конверта валютный счет надо сразу закрыть во избежание будущих тарифных сюрпризов, да
а шо, Вам 10 долл жалко на депо держать? открываете который пополняемый на год и пусть карта лежит, мало ли
депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..
А максим.пополнения не лимитированы
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:21
flysoulfly написав: J написав:
депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..
А максим.пополнения не лимитированы
хз, не слежу, надо перечитать, но пока санкций нет - само собой, в карусель на нее были поступления, так что полгода не прошло еще
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cohan
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:00
cohan написав: flysoulfly написав: J написав:
депозит на год,
а санкции за отсутствие движения по счету через сколько месяцев будут ?
та да...
открывать только с ежемесячной выплатой?..
А максим.пополнения не лимитированы
хз, не слежу, надо перечитать, но пока санкций нет - само собой, в карусель на нее были поступления, так что полгода не прошло еще
полгода..
а с гривневой карты остаток банк сожрал через месяц
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Додано: Суб 01 лип, 2023 05:29
А что за санкции, кроме платы за неактивность, по 2620 и картам?
Закрывают, в минус заводят??
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la9
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:51
la9 написав:
А что за санкции, кроме платы за неактивность, по 2620 и картам?
Закрывают, в минус заводят??
В мене гривнєві картки вже в архіві
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