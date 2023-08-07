а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 20:03
а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
Додано: Нед 06 сер, 2023 20:59
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:55
Re: Радабанк
Є карти в ради, де сеп чи п2п безкоштовно?З радабанку якось можна вийти без комісії? Чи все обклали %%?
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:02
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