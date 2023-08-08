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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:03

а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
:mrgreen: смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:59

  flysoulfly написав:а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
:mrgreen: смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?

Нолик просто не туда поставили
Было 37,40 а стало 37,04 :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:55

Re: Радабанк

Є карти в ради, де сеп чи п2п безкоштовно?З радабанку якось можна вийти без комісії? Чи все обклали %%?
tarasum
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Повідомлень: 637
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:02

  tarasum написав:Є карти в ради, де сеп чи п2п безкоштовно?З радабанку якось можна вийти без комісії? Чи все обклали %%?


повний бункер :evil:

тільки каса тільки кеди ...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:29

  deneg net написав:
  flysoulfly написав:а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
:mrgreen: смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?

Нолик просто не туда поставили
Было 37,40 а стало 37,04 :D


валютчики - профи
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:32

  cohan написав:
  deneg net написав:
  flysoulfly написав:а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
:mrgreen: смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?

Нолик просто не туда поставили
Было 37,40 а стало 37,04 :D


валютчики - профи[/quote
Є варіант з поповненням під 18,5% в кінці строку
sens
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  #<1 ... 19202122
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