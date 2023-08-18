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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 20:03
а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
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flysoulfly
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Додано: Нед 06 сер, 2023 20:59
flysoulfly написав:
а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
Нолик просто не туда поставили
Было 37,40 а стало 37,04
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deneg net
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:55
Є карти в ради, де сеп чи п2п безкоштовно?З радабанку якось можна вийти без комісії? Чи все обклали %%?
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tarasum
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:02
tarasum написав:
Є карти в ради, де сеп чи п2п безкоштовно?З радабанку якось можна вийти без комісії? Чи все обклали %%?
повний бункер
тільки каса тільки кеди ...
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greenozon
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:29
deneg net написав: flysoulfly написав:
а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
Нолик просто не туда поставили
Было 37,40 а стало 37,04
валютчики - профи
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cohan
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:32
cohan написав: deneg net написав: flysoulfly написав:
а шо ж такое, Раде поплохело настолько...
смотрю, как они уценили свой баксоконвертдепо.
нет новых клиентов?
Нолик просто не туда поставили
Было 37,40 а стало 37,04
валютчики - профи[/quote
Є варіант з поповненням під 18,5% в кінці строку
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sens
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:17
Странный какой-то банк, две недели карточку делает
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nik20100
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:22
nik20100 написав:
Странный какой-то банк, две недели карточку делает
хэндмэйд , наверное
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flysoulfly
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:49
nik20100 написав:
Странный какой-то банк, две недели карточку делает
у этого банка много других странностей. Советую внимательно ознакомиться с условиями по карте и с дальнейшим изменениями. Банк имеет хорошо на комиссиях
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Proofy
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