Proofy написав:у этого банка много других странностей. Советую внимательно ознакомиться с условиями по карте и с дальнейшим изменениями. Банк имеет хорошо на комиссиях
Да, непростой банчик. Кто открывал тут конверты - поделитесь своим ноухау. С какой карты - депозитки/вильной/виртуалки или какой ? По депозитке - платное пополнение по безналу. По вильной - плата за открытие и ещё какие-то условия. По виртуалке - и то и другое. Хитросделанный банчик
Mustbe воно щоб безкоштовно було треба через нал та кеди працювати. В мене депозитка - готівку заніс - депо відкрив - по закінченню готівку зняв. На мій погляд це найбільш оптимальний алгоритм роботи тут. Ще й майте на увазі гривнева депозитка по новим правилaм після місячного простою переходить у тариф ReForm - тому на неї треба вносити в акурат кошти під депозит без надлишку, бо почнуть потихеньку "злизувати". Але в принципі банк достатньо нормально віддає якісною валютою - якби не незручності по окомішеній безготівці взагалі було б бімба. Втім приноровившись закидувати готівку - працювати можна
Alien написав: В мене депозитка - майте на увазі гривнева депозитка по новим правилaм після місячного простою переходить у тариф ReForm - тому на неї треба вносити в акурат кошти під депозит без надлишку, бо почнуть потихеньку "злизувати"
кстати, а меня там обнадьожили, что при выплате на депозитку %% по гривнедепо, даже если не ежемесячно, а в конце срока, - карта тариф на жлобский не поменяет. Как с гривнедепозиткой будет реально - пока не понятно
Alien написав: В мене депозитка - майте на увазі гривнева депозитка по новим правилaм після місячного простою переходить у тариф ReForm - тому на неї треба вносити в акурат кошти під депозит без надлишку, бо почнуть потихеньку "злизувати"
кстати, а меня там обнадьожили, что при выплате на депозитку %% по гривнедепо, даже если не ежемесячно, а в конце срока, - карта тариф на жлобский не поменяет. Как с гривнедепозиткой будет реально - пока не понятно
Так поки ви маєте діючий гривневий депозит "депозитка" продовжує бути "депозикою" і не перетворюється в "тикву" (ReForm)