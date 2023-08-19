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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:57

  Proofy написав:у этого банка много других странностей. Советую внимательно ознакомиться с условиями по карте и с дальнейшим изменениями. Банк имеет хорошо на комиссиях

Да, непростой банчик.
Кто открывал тут конверты - поделитесь своим ноухау.
С какой карты - депозитки/вильной/виртуалки или какой ?
По депозитке - платное пополнение по безналу.
По вильной - плата за открытие и ещё какие-то условия.
По виртуалке - и то и другое.
Хитросделанный банчик
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:56

Mustbe воно щоб безкоштовно було треба через нал та кеди працювати. В мене депозитка - готівку заніс - депо відкрив - по закінченню готівку зняв. На мій погляд це найбільш оптимальний алгоритм роботи тут. Ще й майте на увазі гривнева депозитка по новим правилaм після місячного простою переходить у тариф ReForm - тому на неї треба вносити в акурат кошти під депозит без надлишку, бо почнуть потихеньку "злизувати". Але в принципі банк достатньо нормально віддає якісною валютою - якби не незручності по окомішеній безготівці взагалі було б бімба. Втім приноровившись закидувати готівку - працювати можна
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:11

  Alien написав:Mustbe воно щоб безкоштовно було треба через нал та кеди працювати. В мене депозитка - готівку заніс - депо відкрив - по закінченню готівку зняв.

В том то и дело.
Онлайн-открытие депо - есть, а онлайн-пополнения без комиса - нема.
То есть для открытия всё равно нужно переться в отделение.
Не логично и не удобно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:20

  mustbe написав:
  Alien написав:Mustbe воно щоб безкоштовно було треба через нал та кеди працювати. В мене депозитка - готівку заніс - депо відкрив - по закінченню готівку зняв.

В том то и дело.
Онлайн-открытие депо - есть, а онлайн-пополнения без комиса - нема.
То есть для открытия всё равно нужно переться в отделение.
Не логично и не удобно


як цэ нэма? отменили фри СЭП на их 75 гривневую?

https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 062023.pdf
отут раздел 3 - все поповнення безкоштовно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:40

  Alien написав: В мене депозитка -
майте на увазі гривнева депозитка по новим правилaм після місячного простою переходить у тариф ReForm - тому на неї треба вносити в акурат кошти під депозит без надлишку, бо почнуть потихеньку "злизувати"
кстати, а меня там обнадьожили, что при выплате на депозитку %% по гривнедепо, даже если не ежемесячно, а в конце срока, - карта тариф на жлобский не поменяет.
Как с гривнедепозиткой будет реально - пока не понятно :oops:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:46

  cohan написав:валютчики - профи
не, ну за курсом евро/евроконверта они же следят внимательно. Ни разу их не поймал :( , это - не Укргаз :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:17

  cohan написав:як цэ нэма? отменили фри СЭП на их 75 гривневую?

https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 062023.pdf
отут раздел 3 - все поповнення безкоштовно

Эта Радакарта - доступна только новым клиентам, при удалённой регистрации.
Я это не осилил, не подтягивались доки из Дии
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:23

  flysoulfly написав:
  Alien написав: В мене депозитка -
майте на увазі гривнева депозитка по новим правилaм після місячного простою переходить у тариф ReForm - тому на неї треба вносити в акурат кошти під депозит без надлишку, бо почнуть потихеньку "злизувати"
кстати, а меня там обнадьожили, что при выплате на депозитку %% по гривнедепо, даже если не ежемесячно, а в конце срока, - карта тариф на жлобский не поменяет.
Как с гривнедепозиткой будет реально - пока не понятно :oops:

Так поки ви маєте діючий гривневий депозит "депозитка" продовжує бути "депозикою" і не перетворюється в "тикву" (ReForm)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:32

  Alien написав:Так поки ви маєте діючий гривневий депозит "депозитка" продовжує бути "депозикою" і не перетворюється в "тикву" (ReForm)

А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:34

  mustbe написав:
  Alien написав:Так поки ви маєте діючий гривневий депозит "депозитка" продовжує бути "депозикою" і не перетворюється в "тикву" (ReForm)

А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
конверт- нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный
flysoulfly
 
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