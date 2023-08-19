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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:40
flysoulfly написав: mustbe написав:
А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный
То есть - нужно иметь гривнедепо. И нельзя пополнять безналом.
Как по мне - не самое удачное решение эта депозитка.
Но лучше - не вижу
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:43
mustbe написав: flysoulfly написав: mustbe написав:
А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный
То есть - нужно иметь гривнедепо
ну, гривнедепо, хоть небольшой, совсем не помешает: 20,5% на 3 мес. Best in show.
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