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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:40

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный

То есть - нужно иметь гривнедепо. И нельзя пополнять безналом.
Как по мне - не самое удачное решение эта депозитка.
Но лучше - не вижу
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:43

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный

То есть - нужно иметь гривнедепо
ну, гривнедепо, хоть небольшой, совсем не помешает: 20,5% на 3 мес. Best in show.
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