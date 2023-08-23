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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Радабанк 3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:40

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный

То есть - нужно иметь гривнедепо. И нельзя пополнять безналом.
Как по мне - не самое удачное решение эта депозитка.
Но лучше - не вижу
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:43

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный

То есть - нужно иметь гривнедепо
ну, гривнедепо, хоть небольшой, совсем не помешает: 20,5% на 3 мес. Best in show.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:05

  mustbe написав:
  cohan написав:як цэ нэма? отменили фри СЭП на их 75 гривневую?

https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 062023.pdf
отут раздел 3 - все поповнення безкоштовно

Эта Радакарта - доступна только новым клиентам, при удалённой регистрации.
Я это не осилил, не подтягивались доки из Дии


ну тогда для Вас Вильна картка
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 2023-1.pdf

у меня такая
только РадаКард называется, до переименования открывал

все то же - 75 разово и нашару, кроме валюты

я так понимаю держава заставляет иметь продукты под ДИЮ онли, отсюда и такие выкрутасы
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:57

Хочу відкрити конверт.депозит.

Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею.
А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)?

Чи не буде потім комісії при знятті готівки?
agrobabruisk95
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:55

  agrobabruisk95 написав:Хочу відкрити конверт.депозит.

Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею.
А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)?

Чи не буде потім комісії при знятті готівки?

Комісії потім не буде - ні з картки ні з рахунку. Але може ще має значення який саме буде відкрито рахунок. Бо наприклад я коли відкривав конверт у Ойро - не мав відкритих ні картки у Ойро ні рахунку. І коли я сунувся до дівчат у відділенні з питанням як і що треба відкрити - вони порадили нічого не робити - додаток при оформленні депозиту сам відкриє поточний рахунок в Ойро на який після закінчення депо впадуть кошти. І цей рахунок - повністю безкоштовний (включаючи зняття з нього готівки) - перевірено вже на кількох депо. Не знаю чи працює це на депо в долярах (бо в мене відповідна картка була), але на депо в Ойро працює 100%
Alien
 
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