То есть - нужно иметь гривнедепо. И нельзя пополнять безналом.
Как по мне - не самое удачное решение эта депозитка.
Но лучше - не вижу
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:40
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:43
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:05
ну тогда для Вас Вильна картка
у меня такая
только РадаКард называется, до переименования открывал
все то же - 75 разово и нашару, кроме валюты
я так понимаю держава заставляет иметь продукты под ДИЮ онли, отсюда и такие выкрутасы
Додано: Сер 23 сер, 2023 11:57
Хочу відкрити конверт.депозит.
Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею.
А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)?
Чи не буде потім комісії при знятті готівки?
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:55
Комісії потім не буде - ні з картки ні з рахунку. Але може ще має значення який саме буде відкрито рахунок. Бо наприклад я коли відкривав конверт у Ойро - не мав відкритих ні картки у Ойро ні рахунку. І коли я сунувся до дівчат у відділенні з питанням як і що треба відкрити - вони порадили нічого не робити - додаток при оформленні депозиту сам відкриє поточний рахунок в Ойро на який після закінчення депо впадуть кошти. І цей рахунок - повністю безкоштовний (включаючи зняття з нього готівки) - перевірено вже на кількох депо. Не знаю чи працює це на депо в долярах (бо в мене відповідна картка була), але на депо в Ойро працює 100%
Додано: Чет 24 сер, 2023 18:51
менеджеры в отделении рекомендуют открывать "Вільна картка"
75 грн открытие. фри пополнение (нал и безнал). снятие платное.
но снимать то вы будете не с карты же.
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