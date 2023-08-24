Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:40
flysoulfly написав: mustbe написав:
А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный
То есть - нужно иметь гривнедепо. И нельзя пополнять безналом.
Как по мне - не самое удачное решение эта депозитка.
Но лучше - не вижу
mustbe
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:43
mustbe написав: flysoulfly написав: mustbe написав:
А баксодепо (конверт) - поддерживает живучесть гривневой депозитки ?
нет.
там же выплаты не на нее, а на текущий валютный
То есть - нужно иметь гривнедепо
ну, гривнедепо, хоть небольшой, совсем не помешает: 20,5% на 3 мес. Best in show.
flysoulfly
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:05
mustbe написав:
Эта Радакарта - доступна только новым клиентам, при удалённой регистрации.
Я это не осилил, не подтягивались доки из Дии
ну тогда для Вас Вильна картка
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 2023-1.pdf
у меня такая
только РадаКард называется, до переименования открывал
все то же - 75 разово и нашару, кроме валюты
я так понимаю держава заставляет иметь продукты под ДИЮ онли, отсюда и такие выкрутасы
cohan
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:57
Хочу відкрити конверт.депозит.
Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею. А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)? Чи не буде потім комісії при знятті готівки?
agrobabruisk95
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:55
agrobabruisk95 написав:
Хочу відкрити конверт.депозит.
Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею.
А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)?
Чи не буде потім комісії при знятті готівки?
Комісії потім не буде - ні з картки ні з рахунку. Але може ще має значення який саме буде відкрито рахунок. Бо наприклад я коли відкривав конверт у Ойро - не мав відкритих ні картки у Ойро ні рахунку. І коли я сунувся до дівчат у відділенні з питанням як і що треба відкрити - вони порадили нічого не робити - додаток при оформленні депозиту сам відкриє поточний рахунок в Ойро на який після закінчення депо впадуть кошти. І цей рахунок - повністю безкоштовний (включаючи зняття з нього готівки) - перевірено вже на кількох депо. Не знаю чи працює це на депо в долярах (бо в мене відповідна картка була), але на депо в Ойро працює 100%
Alien
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:51
mustbe написав:
Эта Радакарта - доступна только новым клиентам, при удалённой регистрации.
Я это не осилил, не подтягивались доки из Дии
менеджеры в отделении рекомендуют открывать "Вільна картка"
75 грн открытие. фри пополнение (нал и безнал). снятие платное.
но снимать то вы будете не с карты же.
mephala
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:51
mephala написав: mustbe написав:
Эта Радакарта - доступна только новым клиентам, при удалённой регистрации.
Я это не осилил, не подтягивались доки из Дии
менеджеры в отделении рекомендуют открывать "Вільна картка"
75 грн открытие. фри пополнение (нал и безнал). снятие платное.
но снимать то вы будете не с карты же.
Самая мутная банка, с мутными условиями, в отделениях порой дупля не отбивают как лучше. Зашел, послушал, ушел.
Proofy
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