Додано: Сер 23 сер, 2023 13:55

agrobabruisk95 написав: Хочу відкрити конверт.депозит.



Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею.

А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)?



Чи не буде потім комісії при знятті готівки? Хочу відкрити конверт.депозит.Сьогодні відкрив безкоштовну RadaCard щоб поповнити її гривнею.А для того щоб оформити валютний депозит - потрібно відкривати валютну картку(50грн коштує) чи валютний рахунок(150грн)?Чи не буде потім комісії при знятті готівки?

Комісії потім не буде - ні з картки ні з рахунку. Але може ще має значення який саме буде відкрито рахунок. Бо наприклад я коли відкривав конверт у Ойро - не мав відкритих ні картки у Ойро ні рахунку. І коли я сунувся до дівчат у відділенні з питанням як і що треба відкрити - вони порадили нічого не робити - додаток при оформленні депозиту сам відкриє поточний рахунок в Ойро на який після закінчення депо впадуть кошти. І цей рахунок - повністю безкоштовний (включаючи зняття з нього готівки) - перевірено вже на кількох депо. Не знаю чи працює це на депо в долярах (бо в мене відповідна картка була), але на депо в Ойро працює 100%