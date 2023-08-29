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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Радабанк 3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:41

  cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312


по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
:oops: а можно напомнить, плз, - зачем нужны именно валютные минимальные депозиты на год. ?
(Выплата самого валютного депо и %% происходила с текущего, самооткрывавшегося в аппке при онлайн-оформлении депозита )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 16:56

  flysoulfly написав:
  cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312


по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
:oops: а можно напомнить, плз, - зачем нужны именно валютные минимальные депозиты на год. ?
(Выплата самого валютного депо и %% происходила с текущего, самооткрывавшегося в аппке при онлайн-оформлении депозита )


для карт в основном
вдруг платить захочется или только и сможется )
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:17

Re: Радабанк

Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:34

  maximus4999 написав:Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так?
Чи є якісь підводні камені?
так.
без комісій.

А камені з'являються тут при абиякому спілкуванні з менеджерами :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41

  maximus4999 написав:Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
Все так ($/€). Див.тут.
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