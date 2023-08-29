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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:41
cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312
по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
а можно напомнить, плз, - зачем нужны именно валютные минимальные депозиты на год. ?
(Выплата самого валютного депо и %% происходила с текущего, самооткрывавшегося в аппке при онлайн-оформлении депозита )
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Додано: Пон 28 сер, 2023 16:56
flysoulfly написав:
cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312
по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
а можно напомнить, плз, - зачем нужны именно валютные минимальные депозиты на год. ?
(Выплата самого валютного депо и %% происходила с текущего, самооткрывавшегося в аппке при онлайн-оформлении депозита )
для карт в основном
вдруг платить захочется или только и сможется )
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:17
Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:34
maximus4999 написав:
Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так?
Чи є якісь підводні камені?
так.
без комісій.
А камені з'являються тут при абиякому спілкуванні з менеджерами
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41
maximus4999 написав:
Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
Все так ($/€). Див.тут
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