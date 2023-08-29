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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:41
cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312
по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
а можно напомнить, плз, - зачем нужны именно валютные минимальные депозиты на год. ?
(Выплата самого валютного депо и %% происходила с текущего, самооткрывавшегося в аппке при онлайн-оформлении депозита )
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Додано: Пон 28 сер, 2023 16:56
flysoulfly написав:
cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312
по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
а можно напомнить, плз, - зачем нужны именно валютные минимальные депозиты на год. ?
(Выплата самого валютного депо и %% происходила с текущего, самооткрывавшегося в аппке при онлайн-оформлении депозита )
для карт в основном
вдруг платить захочется или только и сможется )
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:17
Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:34
maximus4999 написав:
Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так?
Чи є якісь підводні камені?
так.
без комісій.вже 200к
А камені з'являються тут при абиякому спілкуванні з менеджерами
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 29 сер, 2023 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41
maximus4999 написав:
Вітаю. Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
Все так ($/€). Див.тут
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:54
В пятницю скачав DB24 для віддаленого відкриття Радакарти, почав реєстрацію, все затормозилося на етапі фото - не приймає ніяк. Годину промучився, потім заїхав до офісу в них, кажуть - системний збій, скоро виправлять. Сьогодні вівторок, все так само фото не можна відправити.
У чому там справа насправді. хто знає?
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ignorabimus
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:02
ignorabimus написав:
DB24
Deutsche Bank мабудь?
++Ближче до теми... Ось прямо зараз пройшов всi етапи за 5 хвилин, так що фото нормально приймає. Правда, заявку на вiдкриття картки вiдхилили. Можливо тому що я ФОП.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:40
А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
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бульбик
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:07
бульбик написав:
А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Своєчасно та в повному обсязі. За 1-2 дні до закінчення депо самі телефонують та питають чи будете забирати, чи може перевкладете на новий термін. У першому випадку без найменших вмовлянь замовляють валюту. Про колір банкнот баксів не скажу - бо навесні коли закінчувався мій останній доларовий депо тут - проблем з синіми не було і Рада видавала саме синіми. З тих пір я тут лише на Ойровій "каруселі" катаюсь - Ойро зазвичай видають емісійними банкнотами 100 та 200 -тками, + як правило "бувшими у вжитку" 50тками але нормального стану. Дрібних номіналів (до 20тки) може ситуативно не бути. Втім з 4 випадків я лише одного разу втрапив коли не було дрібних та ще тричі коли були навіть 5рки. Але тут як повезе.
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