Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52
Re: Радабанк
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
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