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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52
бульбик написав:
А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:35
Игорь Алексеевич написав: бульбик написав:
А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
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sens
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06
sens написав:
Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
Хитрые условия для безталковых, которые вообще не читают условий или держат карты и счета годами без движений. Депозитные программы хорошие, но когда в банке мало клиентов. А если набежит сейчас толпа, то банк и так из плачевных, а с таким потоком да ещё для валюты для выдачи в одно и тоже время, то он станет 100 пудов для многих проблемным.
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Игорь Алексеевич
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