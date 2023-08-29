RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52

Re: Радабанк

  бульбик написав:А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7054
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:35

  Игорь Алексеевич написав:
  бульбик написав:А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.

Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14127
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06

Re: Радабанк

  sens написав:Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
Хитрые условия для безталковых, которые вообще не читают условий или держат карты и счета годами без движений. Депозитные программы хорошие, но когда в банке мало клиентов. А если набежит сейчас толпа, то банк и так из плачевных, а с таким потоком да ещё для валюты для выдачи в одно и тоже время, то он станет 100 пудов для многих проблемным.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7054
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (253)
29.08.2023 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.