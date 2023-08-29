Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08

Hemi написав: "не хочете відкрити конвертаційне депо?" "не хочете відкрити конвертаційне депо?"

У них сейчас самый низкий курс. И если ранее можно приблиз. выбрать до 10 банков, то сейчас осталось 3 и то др. кроме Рады всего в нескольких городах. Выходит Рада сейчас будет принимать всех, даже тех, кто вчера в ней сомневался. Весёлые настанут времена для сотрудников, которые ранее сидели и тихо пили кофе. Начнётся потом, почему такие тарифы, почему нет синих и т.д. А ещё при тревоги они не работают, а значит в 15 мин. когда после 2х часов тревоги, кассир должен успеть обслужить несколько чел., то весёлое время настанет для Рады.)) Хотя сам банк мне нравится, было всегда тихо и людей у кассы 000чел.