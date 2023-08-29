Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52
Re: Радабанк
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:35
Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06
Re: Радабанк
Хитрые условия для безталковых, которые вообще не читают условий или держат карты и счета годами без движений. Депозитные программы хорошие, но когда в банке мало клиентов. А если набежит сейчас толпа, то банк и так из плачевных, а с таким потоком да ещё для валюты для выдачи в одно и тоже время, то он станет 100 пудов для многих проблемным.
Додано: Вів 29 сер, 2023 22:54
Вчора відкривав рахунок у них. В банку мертва тиша. Я один на все відділення і так було майже годину, поки я там тусувався. Що напрягло, так це трохи навяжчиве "не хочете відкрити конвертаційне депо?". Аж дуже нахвалювали. 🤔
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08
Re: Радабанк
У них сейчас самый низкий курс. И если ранее можно приблиз. выбрать до 10 банков, то сейчас осталось 3 и то др. кроме Рады всего в нескольких городах. Выходит Рада сейчас будет принимать всех, даже тех, кто вчера в ней сомневался. Весёлые настанут времена для сотрудников, которые ранее сидели и тихо пили кофе. Начнётся потом, почему такие тарифы, почему нет синих и т.д. А ещё при тревоги они не работают, а значит в 15 мин. когда после 2х часов тревоги, кассир должен успеть обслужить несколько чел., то весёлое время настанет для Рады.)) Хотя сам банк мне нравится, было всегда тихо и людей у кассы 000чел.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:25
Відділення мені чимось Конкорд нагадало. Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів. Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
|