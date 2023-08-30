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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52

Re: Радабанк

  бульбик написав:А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:35

  Игорь Алексеевич написав:
  бульбик написав:А как они отдают конвертвклады? Кто сталкивался?
Отдавали нормально, но так как сейчас у них самый низкий курс, то народ ломанётся по 200тыс. пихать и уверен начнутся потом, а именно через 3 мес. проблемы. Рада 100 пудов не сможет перемолотить такой поток. Начнутся задержки и мотлох.

Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06

Re: Радабанк

  sens написав:Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
Хитрые условия для безталковых, которые вообще не читают условий или держат карты и счета годами без движений. Депозитные программы хорошие, но когда в банке мало клиентов. А если набежит сейчас толпа, то банк и так из плачевных, а с таким потоком да ещё для валюты для выдачи в одно и тоже время, то он станет 100 пудов для многих проблемным.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:54

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
Хитрые условия для безталковых, которые вообще не читают условий или держат карты и счета годами без движений. Депозитные программы хорошие, но когда в банке мало клиентов. А если набежит сейчас толпа, то банк и так из плачевных, а с таким потоком да ещё для валюты для выдачи в одно и тоже время, то он станет 100 пудов для многих проблемным.

Вчора відкривав рахунок у них. В банку мертва тиша. Я один на все відділення і так було майже годину, поки я там тусувався. Що напрягло, так це трохи навяжчиве "не хочете відкрити конвертаційне депо?". Аж дуже нахвалювали. 🤔
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08

Re: Радабанк

  Hemi написав:"не хочете відкрити конвертаційне депо?"
У них сейчас самый низкий курс. И если ранее можно приблиз. выбрать до 10 банков, то сейчас осталось 3 и то др. кроме Рады всего в нескольких городах. Выходит Рада сейчас будет принимать всех, даже тех, кто вчера в ней сомневался. Весёлые настанут времена для сотрудников, которые ранее сидели и тихо пили кофе. Начнётся потом, почему такие тарифы, почему нет синих и т.д. А ещё при тревоги они не работают, а значит в 15 мин. когда после 2х часов тревоги, кассир должен успеть обслужить несколько чел., то весёлое время настанет для Рады.)) Хотя сам банк мне нравится, было всегда тихо и людей у кассы 000чел.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Hemi написав:"не хочете відкрити конвертаційне депо?"
У них сейчас самый низкий курс. И если ранее можно приблиз. выбрать до 10 банков, то сейчас осталось 3 и то др. кроме Рады всего в нескольких городах. Выходит Рада сейчас будет принимать всех, даже тех, кто вчера в ней сомневался. Весёлые настанут времена для сотрудников, которые ранее сидели и тихо пили кофе. Начнётся потом, почему такие тарифы, почему нет синих и т.д. А ещё при тревоги они не работают, а значит в 15 мин. когда после 2х часов тревоги, кассир должен успеть обслужить несколько чел., то весёлое время настанет для Рады.)) Хотя сам банк мне нравится, было всегда тихо и людей у кассы 000чел.

Відділення мені чимось Конкорд нагадало. Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів. Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45

Re: Радабанк

Підкажіть будь ласка, якщо Депозитну картку перевели на злопощасний ReForm - то як тоді повернутись на Депозитний тариф? Відкрити нову Депозитну картку або написати заяву у відділенні? я так розумію, відкриття гривневневого депозиту вже не спасає. Чи варіантів немає, і доведеться забирати валюту з депозиту з 1% комісією (з каси банку з карткою) - це найдешевше. що там є :(
Власне, банк доволі мутний. Вчусь на граблях
Sunny81C
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:16

Sunny81C варіант відкриття нового депозиту в гривні рятує. Робив так. Картка знов оберталась з РеФорм у депозитку і лишалась у цьому статусі до закінчення гривневого депо. Втім не зрозуміло хіба вам не однаково який статус у дебетової картки у разі якщо ви її використовуєте лише для конвертів. Просто поповнюйте карту рівно під конверт і одразу його відкривайте. Якщо лишиться менше 10 копійок які банк візьме собі а бідність - то не велика біда. А з картки РеФорм конверти відкриваються так само вдало як і з депозиту.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:32

  Alien написав:хіба вам не однаково, який статус у дебетової картки у разі якщо ви її використовуєте лише для конвертів.
Просто поповнюйте карту рівно під конверт і одразу його відкривайте.

А з картки РеФорм конверти відкриваються так само вдало як і з депозиту.
люди можуть думати, :shock: а якщо не одразу відкрити конверт, - це ж пограбують... мабуть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:36

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Залиште свої передчуття для себе, клієнтів завжди багато у відділенні,курс як в пові,вигідні депозити,хитрі умови.
Хитрые условия для безталковых, которые вообще не читают условий или держат карты и счета годами без движений. Депозитные программы хорошие, но когда в банке мало клиентов. А если набежит сейчас толпа, то банк и так из плачевных, а с таким потоком да ещё для валюты для выдачи в одно и тоже время, то он станет 100 пудов для многих проблемным.

200 пудів що через три місяці все буде норма,відсотки сплачують,якщо сумніви по конверту,тримайте гривню на 3 місяці
sens
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