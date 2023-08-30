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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 08:37
Sunny81C написав:
Власне, банк доволі мутний. Вчусь на граблях
так в мутних банках валюту
й не рекомендують тримати
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 08:38
flysoulfly написав: Alien написав:
хіба вам не однаково, який статус у дебетової картки у разі якщо ви її використовуєте лише для конвертів.
Просто поповнюйте карту рівно під конверт і одразу його відкривайте.
А з картки РеФорм конверти відкриваються так само вдало як і з депозиту.
люди можуть думати,
а якщо не одразу відкрити конверт, - це ж пограбують... мабуть
Можна внести свої готівкові кошти у валюті і гривні. Початковий вклад 10 у.о. та 100 грн. Далі робить те що ближче
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Додано: Сер 30 сер, 2023 08:40
[quote="5615706:flysoulfly"][quote="5615689:Sunny81C"]
Власне, банк доволі мутний. Вчусь на граблях[/quote]так в мутних банках [u]валюту[/u] й не рекомендують тримати[/quote]ким-чим-ін рекомендується? Якій відсоток що через 3 місяці в 10 банках в яких ви купили валюту отримаєте гривню по курсу? Від 10% якщо 1'завалять. Тому робимо ставки.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 08:42
Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:05
flysoulfly написав: Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
А мені якщо хто пам'ятає такий Златабанк. Вони якраз у Запоріжжі у їхньому приміщенні і сидять
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Alien
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:31
Alien написав: flysoulfly написав: Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
А мені якщо хто пам'ятає такий Златабанк. Вони якраз у Запоріжжі у їхньому приміщенні і сидять
Напевно злат0банк? В Києві на Тимошенко ( Оболонь ) мав відносини. Якісне обслуговування. Є з чим порівняти.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:32
flysoulfly написав: Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
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sens
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:01
sens написав: flysoulfly написав: Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
мова не за "приміщення", а за "атмосферу"
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:12
Рада - с осени прошлого года на ветке ему предрекали смерть. Прокрутил не раз карусель в нём. Всё на отлично. Выдавали всегда чётко в сроки и постоянно синими. У окошка в кассу людей 000чел и 2 кассира постоянно. Сейчас, если все ломанутся на карусель, то посмотрим, как он справится с таким потоком. Курс 37,04, но думаю с сентября поднимут.
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