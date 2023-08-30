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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:37

  Sunny81C написав:Власне, банк доволі мутний. Вчусь на граблях
так в мутних банках валюту й не рекомендують тримати
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:38

  flysoulfly написав:
  Alien написав:хіба вам не однаково, який статус у дебетової картки у разі якщо ви її використовуєте лише для конвертів.
Просто поповнюйте карту рівно під конверт і одразу його відкривайте.

А з картки РеФорм конверти відкриваються так само вдало як і з депозиту.
люди можуть думати, :shock: а якщо не одразу відкрити конверт, - це ж пограбують... мабуть

Можна внести свої готівкові кошти у валюті і гривні. Початковий вклад 10 у.о. та 100 грн. Далі робить те що ближче
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:40

[quote="5615706:flysoulfly"][quote="5615689:Sunny81C"]
Власне, банк доволі мутний. Вчусь на граблях[/quote]так в мутних банках [u]валюту[/u] й не рекомендують тримати[/quote]ким-чим-ін рекомендується? Якій відсоток що через 3 місяці в 10 банках в яких ви купили валюту отримаєте гривню по курсу? Від 10% якщо 1'завалять. Тому робимо ставки.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:42

  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:05

  flysoulfly написав:
  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:

А мені якщо хто пам'ятає такий Златабанк. Вони якраз у Запоріжжі у їхньому приміщенні і сидять ;)
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:31

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:

А мені якщо хто пам'ятає такий Златабанк. Вони якраз у Запоріжжі у їхньому приміщенні і сидять ;)

Напевно злат0банк? В Києві на Тимошенко ( Оболонь ) мав відносини. Якісне обслуговування. Є з чим порівняти.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:32

  flysoulfly написав:
  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:

В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:01

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:

В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
мова не за "приміщення", а за "атмосферу"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:12

Рада - с осени прошлого года на ветке ему предрекали смерть. Прокрутил не раз карусель в нём. Всё на отлично. Выдавали всегда чётко в сроки и постоянно синими. У окошка в кассу людей 000чел и 2 кассира постоянно. Сейчас, если все ломанутся на карусель, то посмотрим, как он справится с таким потоком. Курс 37,04, но думаю с сентября поднимут.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:40

  Игорь Алексеевич написав:Рада - с осени прошлого года на ветке ему предрекали смерть. Прокрутил не раз карусель в нём. Всё на отлично. Выдавали всегда чётко в сроки и постоянно синими. У окошка в кассу людей 000чел и 2 кассира постоянно. Сейчас, если все ломанутся на карусель, то посмотрим, как он справится с таким потоком. Курс 37,04, но думаю с сентября поднимут.
Живучий однако. Потому и .000чел, что стремно туда идти. 50 коп на баксе неприятно может быть влет.
Proofy
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