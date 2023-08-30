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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:44
Proofy написав:
Живучий однако. Потому и .000чел, что стремно туда идти. 50 коп на баксе неприятно может быть влет.
Читал ветку про постоянную его смерть, но в сентябре 22г. решился на карусель. Пока полёт был в норме. Поэтому на ветке читать и самому решать. Конкорд и Айбокс вылетели, хотя мало кто ожидал.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:00
flysoulfly написав: sens написав: Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
мова не за "приміщення", а за "атмосферу"[/quote]
Що таке атмосфера та "атмосфера"? Ощадбанк своє відділення в такому місці не зробить
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sens
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:11
sens написав: flysoulfly написав: Hemi написав:
Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ
мова не за "приміщення", а за "атмосферу"
В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
Що таке атмосфера та "атмосфера"?
Ощадбанк своє відділення в такому місці не зробить
да ладно
ой, всьо
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:41
Игорь Алексеевич написав:
Рада - с осени прошлого года на ветке ему предрекали смерть. Прокрутил не раз карусель в нём. Всё на отлично. Выдавали всегда чётко в сроки и постоянно синими. У окошка в кассу людей 000чел и 2 кассира постоянно. Сейчас, если все ломанутся на карусель, то посмотрим, как он справится с таким потоком. Курс 37,04, но думаю с сентября поднимут.
с какой такой осени? я, по моему, если не топил за, то в целом хвалил
чуть контуры неприятностей нарисовались после Конкорда, и хотя биз там разный, и банк должен быть живучим - сами правила игры меняются, и могут задеть,
но думаю того же CIB это раньше коснется, а надеемся, что и вообще не коснется
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cohan
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