Читал ветку про постоянную его смерть, но в сентябре 22г. решился на карусель. Пока полёт был в норме. Поэтому на ветке читать и самому решать. Конкорд и Айбокс вылетели, хотя мало кто ожидал.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:44
Re: Радабанк
Читал ветку про постоянную его смерть, но в сентябре 22г. решился на карусель. Пока полёт был в норме. Поэтому на ветке читать и самому решать. Конкорд и Айбокс вылетели, хотя мало кто ожидал.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:00
мова не за "приміщення", а за "атмосферу"[/quote]
Що таке атмосфера та "атмосфера"? Ощадбанк своє відділення в такому місці не зробить
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:11
да ладно
ой, всьо
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:41
с какой такой осени? я, по моему, если не топил за, то в целом хвалил
чуть контуры неприятностей нарисовались после Конкорда, и хотя биз там разный, и банк должен быть живучим - сами правила игры меняются, и могут задеть,
но думаю того же CIB это раньше коснется, а надеемся, что и вообще не коснется
Додано: Чет 31 сер, 2023 08:27
Вчора нарешті усе вийшло. Справа була не в "збої", а в реалізації кодерами розпізнавання через камеру, допомогти може те, що коли просять "посміхнутися", то в кадрі бажано, щоби були зуби )) (порада менеджера з відділення), і мої окуляри ну дуже заважали розпізнати в мені живу людину, без них все вийшло значно легше.
Тепер питання: як через РБ24 відкрити конвертаційние депо, маючи лише Радакарту? В розділі "депозити" я не бачу хоч-якоїсь пропозиції в $.
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:49
ignorabimus депозити=>відкрити депозит=>останній рядок "відкрити валютний депозит з рахунку в yah" поставити у положення "так" і відкриється додатковий рядок вибору валюти. Далі розберетесь
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:52
меню - депозити - відкрити - Депозит в валюті з рахунку UAH :"ТАК" - USD / EUR - обрати - тап по открывшемуся описанию депозита - далее понятно, внимание на выбор дней депозита!
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