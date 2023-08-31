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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:44

Re: Радабанк

  Proofy написав:Живучий однако. Потому и .000чел, что стремно туда идти. 50 коп на баксе неприятно может быть влет.
Читал ветку про постоянную его смерть, но в сентябре 22г. решился на карусель. Пока полёт был в норме. Поэтому на ветке читать и самому решать. Конкорд и Айбокс вылетели, хотя мало кто ожидал.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:00

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Народу по мінімуму, ніхто не спішить, черг немає, приємна обстановка. Нормальна менеджерка, а не психована, як в приваті, після толпи пенсів.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь
і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:

В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти
мова не за "приміщення", а за "атмосферу"[/quote]
Що таке атмосфера та "атмосфера"? Ощадбанк своє відділення в такому місці не зробить
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:11

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Hemi написав:Відділення мені чимось Конкорд нагадало.
Головне, шоб вони также не закінчили, як Конь

і мені чимось нагадало... Банк Січ :mrgreen:


мова не за "приміщення", а за "атмосферу"


В Києві на Здолбунівській, приміщення кафе в промзоні, навіть немає з чим порівняти

Що таке атмосфера та "атмосфера"?

Ощадбанк своє відділення в такому місці не зробить
да ладно :mrgreen:

ой, всьо
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:41

  Игорь Алексеевич написав:Рада - с осени прошлого года на ветке ему предрекали смерть. Прокрутил не раз карусель в нём. Всё на отлично. Выдавали всегда чётко в сроки и постоянно синими. У окошка в кассу людей 000чел и 2 кассира постоянно. Сейчас, если все ломанутся на карусель, то посмотрим, как он справится с таким потоком. Курс 37,04, но думаю с сентября поднимут.


с какой такой осени? я, по моему, если не топил за, то в целом хвалил

чуть контуры неприятностей нарисовались после Конкорда, и хотя биз там разный, и банк должен быть живучим - сами правила игры меняются, и могут задеть,

но думаю того же CIB это раньше коснется, а надеемся, что и вообще не коснется
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:27

  ignorabimus написав:В пятницю скачав DB24 для віддаленого відкриття Радакарти, почав реєстрацію, все затормозилося на етапі фото - не приймає ніяк. Годину промучився, потім заїхав до офісу в них, кажуть - системний збій, скоро виправлять. Сьогодні вівторок, все так само фото не можна відправити.

Вчора нарешті усе вийшло. Справа була не в "збої", а в реалізації кодерами розпізнавання через камеру, допомогти може те, що коли просять "посміхнутися", то в кадрі бажано, щоби були зуби )) (порада менеджера з відділення), і мої окуляри ну дуже заважали розпізнати в мені живу людину, без них все вийшло значно легше.

Тепер питання: як через РБ24 відкрити конвертаційние депо, маючи лише Радакарту? В розділі "депозити" я не бачу хоч-якоїсь пропозиції в $.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:49

ignorabimus депозити=>відкрити депозит=>останній рядок "відкрити валютний депозит з рахунку в yah" поставити у положення "так" і відкриється додатковий рядок вибору валюти. Далі розберетесь
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:52

  ignorabimus написав:Тепер питання: як через РБ24 відкрити конвертаційние депо, маючи лише Радакарту? В розділі "депозити" я не бачу хоч-якоїсь пропозиції в $.

меню - депозити - відкрити - Депозит в валюті з рахунку UAH :"ТАК" - USD / EUR - обрати - тап по открывшемуся описанию депозита - далее понятно, внимание на выбор дней депозита!
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:07

  flysoulfly написав:внимание на выбор дней депозита!

А навіщо там можна вибрати від 94 до 99 днів?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:16

  ignorabimus написав:
  flysoulfly написав:внимание на выбор дней депозита!

А навіщо там можна вибрати від 94 до 99 днів?
та все як забажає клієнт :)

щоб не попасти на віхідні
flysoulfly
 
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