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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:04

  ihorsic написав:Не підкажете рада реалізувала онлайн продаж валюти на 50к?


ще не видно
https://uainvest.com.ua/uah-usd-online
greenozon
 
Повідомлень: 15441
З нами з: 01.06.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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