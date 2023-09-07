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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:04

  ihorsic написав:Не підкажете рада реалізувала онлайн продаж валюти на 50к?


ще не видно
https://uainvest.com.ua/uah-usd-online
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:11

тудим-сюдим

до 28.10.23 100 грн в подарок на карту за оформление кредитки и траты кредитными на сумму 500грн одним платежом.

Как сейчас банк наливает кредлимит?
Якобы можно 1000грн обналичивать без комисии и гасить в грейс
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:11

  emeta написав:до 28.10.23 100 грн в подарок на карту за оформление кредитки и траты кредитными на сумму 500грн одним платежом.

Как сейчас банк наливает кредлимит?
Якобы можно 1000грн обналичивать без комисии и гасить в грейс

Маю карту рада онлайн. Просив 2 рази кредліміт, то навіть не пишуть чи дали кредліміт, дзвонив спеціально, то сказали відмова 1 разу.
Замовив спеціально пластик, нічого не допомогло.
Просив 3000грн. КЦ нічого не знає, походу генерує відповіді.
Походу рекламний трюк.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:51

  emeta написав:до 28.10.23 100 грн в подарок на карту за оформление кредитки и траты кредитными на сумму 500грн одним платежом.

Как сейчас банк наливает кредлимит?


:shock: кэшбэк 20% на всьо :?:
flysoulfly
 
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  #<1 ... 26272829
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