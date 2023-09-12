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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:04
ще не видно
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:11
тудим-сюдим
до 28.10.23 100 грн в подарок на карту за оформление кредитки и траты кредитными на сумму 500грн одним платежом.
Как сейчас банк наливает кредлимит?
Якобы можно 1000грн обналичивать без комисии и гасить в грейс
Додано: Сер 06 вер, 2023 19:11
Маю карту рада онлайн. Просив 2 рази кредліміт, то навіть не пишуть чи дали кредліміт, дзвонив спеціально, то сказали відмова 1 разу.
Замовив спеціально пластик, нічого не допомогло.
Просив 3000грн. КЦ нічого не знає, походу генерує відповіді.
Походу рекламний трюк.
Додано: Чет 07 вер, 2023 09:51
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:58
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:12
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:52
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:28
такое себе заохочення в 100грн
Додано: Пон 11 вер, 2023 21:05
Re: Радабанк
Скажіть, а як віддають долари на карті, які конвертовані на 50к? Одразу, чи треба замовляти?
Додано: Вів 12 вер, 2023 14:36
Re: Радабанк
Просив кредитний ліміт через додаток,відповідь кц:
Кредитний ліміт підключено, але він онулений. Необхідно очікувати, коли буде нарахування кредитного ліміту, Вам надійде повідомлення в додатку.
5 000грн. На даний час необхідно тільки очікувати. Після нарахування заробітної плати, буде підключено кредитний ліміт.
Бачимо що у вас картка "RadaCard" і ви її нещодавно оформили, на даний час вам необхідно очікувати повідомлення в додатку, для нарахування кредитного ліміту. Якщо протягом 30 днів кредит не підключиться, у вас з'явиться змога подати повторно заявку через додаток або необхідно буде звернутись до відділення банку.
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