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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14
а для открытия валютного депо
тут откроют бесплатно
какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17
Snower написав:
Скажіть, а як віддають долари на карті, які конвертовані на 50к?
А у вас карта валютная специально под этот кейс открывалась? платная?
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flysoulfly
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- Повідомлень: 2772
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 120 раз.
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- Профіль
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