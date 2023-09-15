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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14

а для открытия валютного депо тут откроют бесплатно какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2772
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17

  Snower написав:Скажіть, а як віддають долари на карті, які конвертовані на 50к?
А у вас карта валютная специально под этот кейс открывалась? платная?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
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    тему
Відповісти
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