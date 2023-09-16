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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14
а для открытия валютного депо тут откроют бесплатно какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:58
Щоб все було безкоштовно, то треба депозитні відривати. Під гривневу я відкрив депо одразу через додаток на мінімальні 1000грн. на три місяці під 20%, під валюту хотів відкрити депо на мінімальні 10$, але підходить й конвертаційний, який я одночасно з обміном 50 000грн. робив. Віддають валюту одразу, тільки кілька хвилин треба чекати, коли грн., яку вніс через касу з'явиться на картці, після операції обміну мабудь теж кілька хв. (за це точно не пам'ятаю).
Ще є варіант грн. картки безкоштовно, це кредитка, але мені її відмовили відкрити після подачі заявки через багато відкритих кредиток в інших банках, тільки майже годину просто так промарнував. Й її як депозитну на майбутнє не можна використовувати, мала сума зняття через касу без комісії.
Додано: Суб 16 вер, 2023 23:45
Re: Радабанк
Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили?
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