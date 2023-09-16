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банках (гарне і погане) / Радабанк Радабанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 27282930 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 3 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 1 2- Погане. Некомпетентне. 20% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 20% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 1 Всього голосів : 5 Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14 валютного депо тут откроют бесплатно какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии а для открытиятут откроюткакую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии flysoulfly Повідомлень: 2791 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1091 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17 Snower написав: Скажіть, а як віддають долари на карті, які конвертовані на 50к? Скажіть, а як віддають долари на карті, які конвертовані на 50к? отдают, наверное, сразу

А у Вас карта валютная специально под этот кейс открывалась?

виртуалка?

платная? отдают, наверное, сразуА у Вас карта валютная специально под этот кейс открывалась?виртуалка?платная? flysoulfly Повідомлень: 2791 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1091 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 22:58 flysoulfly написав: а для открытия валютного депо тут откроют бесплатно какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии а для открытиятут откроюткакую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии

Щоб все було безкоштовно, то треба депозитні відривати. Під гривневу я відкрив депо одразу через додаток на мінімальні 1000грн. на три місяці під 20%, під валюту хотів відкрити депо на мінімальні 10$, але підходить й конвертаційний, який я одночасно з обміном 50 000грн. робив. Віддають валюту одразу, тільки кілька хвилин треба чекати, коли грн., яку вніс через касу з'явиться на картці, після операції обміну мабудь теж кілька хв. (за це точно не пам'ятаю).

Ще є варіант грн. картки безкоштовно, це кредитка, але мені її відмовили відкрити після подачі заявки через багато відкритих кредиток в інших банках, тільки майже годину просто так промарнував. Й її як депозитну на майбутнє не можна використовувати, мала сума зняття через касу без комісії. Щоб все було безкоштовно, то треба депозитні відривати. Під гривневу я відкрив депо одразу через додаток на мінімальні 1000грн. на три місяці під 20%, під валюту хотів відкрити депо на мінімальні 10$, але підходить й конвертаційний, який я одночасно з обміном 50 000грн. робив. Віддають валюту одразу, тільки кілька хвилин треба чекати, коли грн., яку вніс через касу з'явиться на картці, після операції обміну мабудь теж кілька хв. (за це точно не пам'ятаю).Ще є варіант грн. картки безкоштовно, це кредитка, але мені її відмовили відкрити після подачі заявки через багато відкритих кредиток в інших банках, тільки майже годину просто так промарнував. Й її як депозитну на майбутнє не можна використовувати, мала сума зняття через касу без комісії. ГеннадийUA

Повідомлень: 192 З нами з: 01.04.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 23:45 Re: Радабанк Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили? ihorsic Повідомлень: 1104 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 07:44 ihorsic написав: Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили? Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили?

При оформленні депо онлайн вибираєш, куди впаде депо, після картка вже прив'язана до депозитної програми, є безкоштовною й не може змінити свій тарифний пакет (поки хоч одне депо до неї прив'язане).

Так що, якщо депо відкрите було, коли картки ще не було, чи Ви хотіли картку без відкриття нового депо, то можливо вони й все вірно сказали. При оформленні депо онлайн вибираєш, куди впаде депо, після картка вже прив'язана до депозитної програми, є безкоштовною й не може змінити свій тарифний пакет (поки хоч одне депо до неї прив'язане).Так що, якщо депо відкрите було, коли картки ще не було, чи Ви хотіли картку без відкриття нового депо, то можливо вони й все вірно сказали. ГеннадийUA

Повідомлень: 192 З нами з: 01.04.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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