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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14
а для открытия валютного депо
тут откроют бесплатно
какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17
Snower написав:
Скажіть, а як віддають долари на карті, які конвертовані на 50к?
отдают, наверное, сразу
А у Вас карта валютная специально под этот кейс открывалась?
виртуалка?
платная?
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flysoulfly
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:58
flysoulfly написав:
а для открытия валютного депо
тут откроют бесплатно
какую карту, на которую и внесение валюты и снятие будет без комиссии
Щоб все було безкоштовно, то треба депозитні відривати. Під гривневу я відкрив депо одразу через додаток на мінімальні 1000грн. на три місяці під 20%, під валюту хотів відкрити депо на мінімальні 10$, але підходить й конвертаційний, який я одночасно з обміном 50 000грн. робив. Віддають валюту одразу, тільки кілька хвилин треба чекати, коли грн., яку вніс через касу з'явиться на картці, після операції обміну мабудь теж кілька хв. (за це точно не пам'ятаю).
Ще є варіант грн. картки безкоштовно, це кредитка, але мені її відмовили відкрити після подачі заявки через багато відкритих кредиток в інших банках, тільки майже годину просто так промарнував. Й її як депозитну на майбутнє не можна використовувати, мала сума зняття через касу без комісії.
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:45
Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили?
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ihorsic
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Додано: Нед 17 вер, 2023 07:44
ihorsic написав:
Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили?
При оформленні депо онлайн вибираєш, куди впаде депо, після картка вже прив'язана до депозитної програми, є безкоштовною й не може змінити свій тарифний пакет (поки хоч одне депо до неї прив'язане).
Так що, якщо депо відкрите було, коли картки ще не було, чи Ви хотіли картку без відкриття нового депо, то можливо вони й все вірно сказали.
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ГеннадийUA
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:11
ihorsic написав:
заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн.
хіба можна ошукати досвідченого Н-річного фінансера і депозитчика
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greenozon
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:03
greenozon написав: ihorsic написав:
заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн.
хіба можна ошукати досвідченого Н-річного фінансера і депозитчика
Ні неможна! Тому я й пішов... 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:56
ihorsic написав:
Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили?
А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?
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lara_08
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Додано: Нед 17 вер, 2023 16:23
lara_08 написав: ihorsic написав:
Є гривнева депозитка. Є Єврові депозити але виплата не на карту а на поточний. В відділені заморочили голову сказали що потрібно карту за 300 грн. І ще всякі різні комісії... виходить мене відшили?
А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?
Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою
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ihorsic
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