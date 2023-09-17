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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 19:10

  cohan написав:
  ihorsic написав:
  lara_08 написав:А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?

Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою


а сами на соточку? :mrgreen:
я попробую скоро - надо в кассу на депозитку денежку занести

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:20

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.[/quote][/quote][/quote]


У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:25

  ihorsic написав:,


У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???

вам написали що комісія знялась при поповнені 2620
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