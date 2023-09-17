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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 28293031 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 3 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 1 2- Погане. Некомпетентне. 20% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 20% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 1 Всього голосів : 5 Додано: Нед 17 вер, 2023 19:10 cohan написав: ihorsic написав: lara_08 написав: А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть? А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?

Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою



а сами на соточку?

я попробую скоро - надо в кассу на депозитку денежку занести а сами на соточку?я попробую скоро - надо в кассу на депозитку денежку занести

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн. Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифовТут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн. WallNutPen Повідомлень: 877 З нами з: 08.06.20 Подякував: 22 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:20 https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.[/quote][/quote][/quote]





У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші??? Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифовТут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.[/quote][/quote][/quote]У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші??? ihorsic Повідомлень: 1109 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 21:25 ihorsic написав: ,





У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші??? У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???

вам написали що комісія знялась при поповнені 2620 вам написали що комісія знялась при поповнені 2620 J Повідомлень: 5992 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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